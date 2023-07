Il presidenteha saltato la cena perché ha avuto quattro giorni interi di incontri ufficiali e si sta preparando per un grande discorso domani oltre a un altro giorno al vertice, ha riferito un ...Non c'è però, chela cena dopo "giornate intense", fa sapere la Casa Bianca. L'occasione per parlargli a tu per tu sarà domani, secondo giorno di summit, zeppo di bilaterali: Zelensky ...Casa Bianca 2024: in campo Soros e il figlio Alex per, Elon Musk per R. Kennedy... La corsa ... Uk,il vicepremier La Russa disse: 'Il mio 25 aprile Metterò d'accordo tutti' Ma non... ...

Biden salta la cena ufficiale Nato a Vilnius, Blinken al suo posto www.ildomanid'italia.eu

Blinken durante i momenti che precedevano la foto ufficiale si è intrattenuto, talora scherzando, con alcuni leader tra i quali il premier britannico Sunak e ...