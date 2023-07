Biden accolto dal presidente lituano Nauseda al summit Nato a Vilnius

Il presidente lituano Gitanas Nauseda hail presidente degli Stati Uniti Joenel palazzo presidenziale nel primo giorno del vertice Nato a Vilnius. Stretta di mano tra i due e cerimonia di benvenuto percon in sottofondo ......dell'UE Josep Borrell che la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen hannosu ... Il Presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato alla CNN in un'intervista all'inizio di ......presidente Marine One è atterrato sul territorio del castello e il presidente Usa è stato poi portato in corteo all'ingresso dove lo aspettava Carlo che lo hacon una stretta di mano....

Roma, 11 lug. (askanews) - Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha accolto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel palazzo presidenziale nel primo giorno del vertice Nato a Vilnius.Roma, 11 luglio 2023 - Vertice storico, lo definisce il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ancora prima che partano i lavori a Vilnius. Parte con un successo il summit di due giorni sul ...