Bergamo e Shakespeare insieme nelle parole più belle del grande drammaturgo

(Di martedì 11 luglio 2023). Il 15 e il 16 luglio Città Alta si trasformerà in una naturale quinta scenografica per raccontare alcuni passaggi delle piùopere shakespeariane. Un racconto inedito, frutto di un percorso iniziato lo scorso 26 giugno. Un amore tenuto segreto per quasi 400 anni, si svela in occasione di-Brescia Capitale della Cultura, perchétutta pare fatta per incorniciare le opere di, specialmente Città Alta. Un’attrazione fatale, un fidanzamento che promette sogni di notti di mezza estate… è in questo contesto, tipicamente shakespeariano, che nasce il progetto WI. Due le fasi. La prima – WORK in– si è tenuta dal 26 giugno al 5 luglio. Una master class di perfezionamento, per attori, che ha toccato diversi aspetti ...