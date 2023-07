Benevento | il ritorno di Talia | nuovo contratto e permanenza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prestito al Potenza ne ha sancito la definitiva maturazione. Angelo, adesso, è pronto per riprendersi un posto nella rosa del. Dopo aver collezionato 33 presenze in serie C con la maglia dei lucani, il centrocampista partenopeo farà parte dell’organico giallorosso che verrà affidato a Matteo Andreoletti. Spetterà al tecnico valutarlo durante il ritiro di Roma ma, nel frattempo, la società ha dimostrato di puntare sul ragazzo classe 2003. E’ stato infatti annunciato il prolungamento deldello stesso, estendendone la scadenza al 2027. Un attestato di stima per il centrocampista, annunciato dalla stessa società di via Santa Colomba con una breve nota: “IlCalcio comunica che in data odierna il tesserato...