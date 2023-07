(Di martedì 11 luglio 2023)(BN). I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO DEDITO ALLA PRATICA DELL’UCCELLAGIONE. NEL BAGAGLIAIO TROVATICATTURATI E CHIUSI IN GABBIETTE PRONTI PER ESSERE VENDUTI. In mattinata i Carabinieri della Stazione di, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, nel transitare sulla SS. 265 variante Fondo Valle Isclero, all’altezza

Denunciato perché accusato di essere dedito alla cattura di specie protette di uccelli . Nei guai è finito un 63enne, fermato dai carabinieri della stazione dimentre percorreva la strada statale 265 variante Fondo Valle Isclero a bordo di una Ford fusion. I militari, insospettiti dall'atteggiamento assunto dal conducente alla loro vista, hanno .... In mattinata i carabinieri della Stazione dinel transitare sulla SS. 265 variante Fondo Valle Isclero, all'altezza dello svincolo per, hanno notato una Ford Fusion .... Prima che il giudice si ritirasse per la decisione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... come aveva chiesto il pm Maria Dolores De Gaudio, per un 27enne di, accusato di aver ...

Benevento, Amorosi: catturava e vendeva uccelli protetti. Denunciato 2a News

Giovedì 13 luglio, alle ore 21.00, il giardino del Mulino Pacifico sarà di nuovo “teatro” delle iniziative artistiche promosse dalla Solot, Compagnia Stabile di Benevento, grazie al secondo appuntamen ...Nel momento esatto in cui il medico aveva poggiato il denaro sul tavolo, allontanandosi dal posto, sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Benevento. E’ uno dei capitoli di ...