(Di martedì 11 luglio 2023) Con l'uscita dida Mediaset cosa cambierà a Tu Si Que? Se lo chiedono in molti. Secondo alcune indiscrizioni a condurre il programma ci saranno Martin Castrogiovanni , Alessio Sakara e ...

Questa notizia si è diffusa immediatamente sui social e si è molto discusso del ritorno della ballerina all'interno del cast, vista come la 'sostituta' di. A tale proposito, la vincitrice ...Sui social è iniziata a circolare la voce chesarebbe statadalla Stabile. 'Scusatemi, ma non sono al posto di nessuno... è il terzo anno che sono li dentro', ha commentato la ...Intanto,Rodriguez ha voluto dire la sua dopo l'annuncio della sua uscita di scena da ... ha reso noto che la conduttrice non sarà più al timone de Le Iene , dove verràda Veronica ...

Belen sostituita da Giulia Stabile a Tu Si Que Vales La ballerina risponde così leggo.it

Con l'uscita di Belen da Mediaset cosa cambierà a Tu Si Que Vales Se lo chiedono in molti. Secondo alcune indiscrizioni a condurre il programma ci saranno Martin Castrogiovanni, ...“Giulia Stabile sostituisce Belen a Tu Si Que Vales”, si legge in alcune indiscrezioni riguardo i conduttori del prossima edizione dello show ...