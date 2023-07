Belen Rodriguez | addio De Martino | questa foto non lascia più dubbi | Guarda

(Di martedì 11 luglio 2023)e Stefano Desono di nuovo ex? Alle voci su una nuova crisi nella coppia, si aggiungonoe video. Prima il conduttore Rai apparso alla presentazione dei palinsesti senza fede al dito, poi la showgirl argentina sui social con un anello differente al posto di quello nuziale. Che tra i due ci fosse maretta era già stato confermato da diversi settimanali. Addirittura non era passata inosservata la vicinanza tra Dee Alessia Marcuzzi. I due sono stati pizzicati uno accanto all'altro durante la programmazione di Viale Mazzini. Fin qui nulla di strano se non fosse che la coppia di conduttori era finita al centro del gossip, quando Dagospia parlò di una relazione extraconiugale tra i due. Flirt, sempre se vero, che portòe Stefano a ...

Rispondendo al tweet del sito Gossip Tv che riportava la notizia "Giulia Stabile sostituisce", infatti, Giulia Stabile ci ha tenuto a specificare : "Scusatemi ma non sono al posto di nessuno . ...Giulia Stabile prenderà il posto dia Tu Si Que Vales L'ex vincitrice di Amici20 ha deciso di esporsi e raccontare come stanno le cose. Due anni fa, la ballerina è entrata nel cast del programma di Canale5 , diventando ...Il gossip torna ad avere protagonistie Stefano De Martino , da sempre al centro di indiscrezioni e scoop. Proprio quando sembra che tutto stia procedendo per il meglio, ecco che la coppia finisce tra le notizie di cronaca ...

Giulia Stabile ha spiegato che non prenderà il posto di nessuno e che è nel programma di Canale 5 già da tre anni: il tweet per mettere in chiaro le cose ...Giulia Stabile a Tù sì que vales al posto di Belen Rodriguez Ecco cosa ha fatto sapere la ballerina di Amici.