Becao-Atalanta | offerti 8 milioni più bonus per il difensore Nerazzurri in pole

(Di martedì 11 luglio 2023) L’è pronta a volere a tutti i costiper completare la difesa. La situazione attuale tra offerte e calciomercato L’vuole portare a tutti i costia Bergamo. Con il Verona che tentenna per il prezzo di Hien, inon vogliono rimanere con le mani in mano, puntando tutto suldell’Udinese. Attualmente risulta che la Dea abbia praticamente offerto ai bianconeri la stessa cifra proposta all’Hellas per lo svedese: 8con annessi. E la concorrenza? Il Torino ha deciso di mollare la presa dopo averne7, facendosi superare dall’stessa. Ora non resta che aspettare.

Il contratto discadrà il prossimo 30 giugno 2024 e la dirigenza friulana non vuole scendere sotto una richiesta di 10 - 12 milioni : l'stringe i tempi, pronta a trattare.L'cambia vesti sulle fasce e ufficializza il doppio colpo Kolasinac - Bakker . Ancora in stand - by il futuro della porta, con Musso che potrebbe partire in direzione Firenze. La Fiorentina ...Vagnati offre un quadriennale da 1.2 milioni annui per farlo firmare col Torino , pronta la replica dell'che ha Demiral in uscita. In queste settimaneè stato accostato anche al ...

Il team bergamasco vuole chiudere per il calciatore brasiliano. Il tempo stringe, ma la trattativa è ad un buon punto. Ecco cosa manca ...Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Adopo, l'Atalanta sta provando ad accelerare su un altro obiettivo: Rodrigo Becao dell'Udinese. Il difensore ...