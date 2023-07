Bebe Vio giura da poliziotta | la svolta per i primi 13 atleti paraolimpici nelle Fiamme Oro – Il video

(Di martedì 11 luglio 2023) C’è anche la campionessa di schermaVio nella nuova squadra paraolimpica delleOro, che ha preso forma oggi con ilmento in Polizia dei13. Gli allievi agenti, sei donne e sette uomini, hanno così concluso un percorso iniziato lo scorso 16 gennaio presso l’Istituto per ispettori di Nettuno. Entrano così a fare parte a pieno titolo della Polizia di stato, con assunzione a tempo indeterminato e una nuova sfida in vista delle prossime Paraolimpiadi. «Un’emozione fortissima essere parte di questa grande famiglia – ha dettoVio – e poter urlare “lo giuro” tutti insieme è stato qualcosa di indescrivibile. Un percorso che parte da lontano – spiega la campionessa azzurra – fortemente voluto da Luca Pancalli che ...

Paralimpici in Polizia, Bebe Vio: 'Ora noi come gli olimpici' Agenzia ANSA

Tredici campioni di varie discipline entrano nel corpo, con una cerimonia davanti al direttore della Ps Pisani e al presidente del Cip Pancalli. L'emozione di Bebe Vio e dei suoi colleghi ...La schermitrice e altri tesserati delle delle Fiamme Oro sono entrati a far parte formalmente del corpo: la cerimonia ...