Battiti Live 2023 | seconda puntata con Elodie | Mengoni | Fedez

(Di martedì 11 luglio 2023) Il cast delladi Radio Norba Cornetto, in onda stasera su Italia 1, dae MarcoDopo gli ascolti record dell’esordio, martedì 11 luglio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Radio Norba Cornetto, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Nellaserata si alterneranno sul palco:, Annalisa, Articolo 31, Elettra Lamborghini, Ernia, Bresh, Francesco Renga, Nek, Federico Rossi, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Gaia, Gianmaria, Il Pagante, Federica, Wax, Levante, LP, Piero Pelù e Alborosie, ...

Secondo appuntamento questa sera, martedì 11 luglio, per2023. In prima serata su Italia 1 torna la ventunesima edizione del tour musicale organizzato da Radio Norba, che vede alla conduzione Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri, con la ...2023 in televisione: la scaletta dei cantanti della seconda puntata, in onda l'11 luglio su Italia 1. Secondo appuntamento per2023 in televisione. L'11 luglio lo show ...Scopriamo allora tutte le anticipazioni di, anticipazioni e scaletta della serata. È già l'ora di un nuovo appuntamento , il secondo dell'estate, con Radio Norba Cornetto ...

Radio Norba Cornetto Battiti Live stasera su Italia 1: i cantanti in scaletta l'11 luglio La Gazzetta dello Sport

Questa sera martedì 11 luglio va in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.15 il secondo appuntamento con Battiti Live, la rassegna musicale dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci ...Baby K rifiuta una foto a una piccola fan prima di salire sul palco del Battiti Live a Gallipoli: ecco cosa sarebbe ...