Battiti Live 2023 | la scaletta della seconda puntata

(Di martedì 11 luglio 2023) Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci -Dopo il successoprima, prosegue su Italia 1, la kermesse musicale di Radionorba condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Su DavideMaggio.it lacon l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco e tutte le canzoni previste. Eccola: FEDEZ, ANNALISA e ARTICOLO 31 – Disco Paradise FEDEZ e J-AX – Senza pagare ARTICOLO 31 – Un bel viaggio FRANCESCO RENGA e NEK – Medley + Il solito lido MARCO MENGONI ed ELODIE (on the road da Giovinazzo) – Pazza musica ANNALISA – Bellissima ELETTRA LAMBORGHINI – Mani in alto + Medley MR. RAIN e SANGIOVANNI – La fine del mondo MR. RAIN – ...

Secondo appuntamento questa sera, martedì 11 luglio, per 2023. In prima serata su Italia 1 torna la ventunesima edizione del tour musicale organizzato da Radio Norba, che vede alla conduzione Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri

Questa sera martedì 11 luglio va in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.15 il secondo appuntamento con Battiti Live, la rassegna musicale dell'estate condotta da Elisabetta Gregoraci