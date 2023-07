Battiti Live 2023 | la scaletta della seconda puntata dello show su Italia 1

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023) , 11 luglioè il concerto dell’estate in onda su1 alle ore 21.20 di questa sera, 11 luglio. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Questa edizioneè composta in tutto 16 appuntamenti in 13 cittàPuglia. Loorganizzato da Radio Norba è partito da Bari, ma tocca poi altre splendide location come Gallipoli, Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto. Ma vediamo insieme lacon gli artisti e i cantantiserata di...