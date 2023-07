Battiti Live 2023 | cantanti e scaletta della seconda puntata | stasera su Italia1

Secondo appuntamento questa sera, martedì 11 luglio, per2023. In prima serata su Italia 1 torna la ventunesima edizione del tour musicale organizzato da Radio Norba, che vede alla conduzione Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri, con la ...2023 in televisione: la scaletta dei cantanti della seconda puntata, in onda l'11 luglio su Italia 1. Secondo appuntamento per2023 in televisione. L'11 luglio lo show ...Scopriamo allora tutte le anticipazioni di, anticipazioni e scaletta della serata. È già l'ora di un nuovo appuntamento , il secondo dell'estate, con Radio Norba Cornetto ...

Radio Norba Cornetto Battiti Live stasera su Italia 1: i cantanti in scaletta l'11 luglio La Gazzetta dello Sport

Ecco la scaletta della seconda puntata di Battiti Live 2023 in onda in prima serata su Italia 1 martedì 11 luglio.Questa sera, martedì 11 luglio, va in onda su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live. La conduttrice Elisabetta Gregoraci ha puntato sul grigio perla con un completo fasciante che ha le ha ...