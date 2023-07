Basket | Virtus Bologna Milos Teodosic saluta Quattro anni speciali

...il sorriso grazie anche a tutti i collaboratori del club e ovviamente grazie ai tifosi della.di squadra! Sono sicuro che ci rincontreremo in futuro e non vedo l'ora!" Leggi i commenti...Grazie per la possibilità e l'onore che mi avete dato di indossare la canotta dellae di essere protagonista di alcuni grandi momenti. Per questi quattro anni speciali un grande grazie al ...Più della bacheca ha lasciato un'emozione lunga un quadriennio, la sensazione reale di far tornare Bologna e laal centro del villaggio del, giocate da raccontare alle generazioni che ...

I bresciani si sono garantiti la partecipazione grazie alla vittoria della Coppa Italia. Bertram Derthona, OIimpia Milano e Virtus Bologna le altre contendenti ...Il serbo lascia il club emiliano: 'Un onore aver indossato questa canotta'.BOLOGNA (ITALPRESS) - Milos Toedosic, per tutti a Bologna Teo, lascia ...