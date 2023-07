Basket | Trieste annuncia il nuovo allenatore | ufficiale l’arrivo di Jamion Christian

(Di martedì 11 luglio 2023) La Pallacanestroha il suo: si tratta di. Adrlo è stata la società sportiva friulana attraverso un comunicato: “Americano, nato in Virginia nel 1982,è considerato uno dei migliori giovani head coach emergenti deluniversitario degli Stati Uniti”. Il general manager dei, Michael Arcieri, ha spiegato la decisione della società: “porta asedici anni di esperienza come coach, di cui dieci come head coach e sei come vice, protagonista in competizioni ai massimi livelli, con una profonda passione e una comprovata capacità di insegnare il gioco e di sviluppare e ispirare i suoi giocatori e ...

