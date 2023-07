Basket | Milos Teodosic saluta la Virtus Bologna e torna a casa | firma alla Stella Rossa

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) Era una notizia ormai nell’aria da settimane, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi.non è più un giocatore dellaSegafredo; il serbo ha annunciato pochi minuti fa l’interruzione del suo rapporto con le Vu Nere, dove era arrivato nel 2019 ed è rimasto quattro stagioni tra numeri e magie. Per anni il serbo è stato uno dei migliori, se non il migliore playmaker d’Europa, ricoprendo il ruolo di leader prima dell’Olympiakos e poi del CSKA Mosca, dove riuscì finalmente a vincere l’Euroleague nel 2015/2016. Nel 2017 l’avventura in NBA con i Los Angeles Clippers, in cui ha fatto solo intravedere il suo talento, venendo tagliato dopo un anno e mezzo. Poi la storia d’amore con la, con un contratto prima biennale e poi rinnovato per due volte, ...