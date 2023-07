Barzaghi | «L’Inter deve fare di fretta | Lukaku non aspetterà…»

(Di martedì 11 luglio 2023)correre per chiudere la trattativa per riportare Romelu. Il calciatore non attenderà all’infinito, lo sottolinea Matteosu Sky Sport. ATTESA –spiega la situazione: «Il Chelsea ha rifiutato 25 milioni per, ne vuole circa 45. Sta alriformulare la prossima offerta, arriverà nel giro di poche ore. Il ritiro dei Blues inizierà tra due giorni, a inizio settimana prossima poi la tournèe negli Stati Uniti. Credo che ci sianel chiudere la trattativa per quella data,lo rivorrebbe il più presto possibile e l’afnon è semplice. Serve un altro capolavoro della dirigenza sotto la regia di Steven Zhang. Il timing è fondamentale, ci sono altri club alla ...

...dal centravanti nell'intervista di capodanno a Matteo... 'Spero di restare all''. Così come trova conferme il 'mai, mai,...'offerta fatta recapitare al Chelsea qualche settimana fa da 25 ...Frattesi, c'era anche il Napoli Anche'altro giornalista di Sky Sport , Matteo, ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda.ha allungato di recente per Frattesi e'accordo ...Sabato 10 giugno , in campo Manchester City -, per la ... Sky seguirà minuto per minuto'avvicinamento alla partita, con studi ... Gianluigi Bagnulo, Andrea Paventi e Matteoin ...