Baronissi | nuovi parcheggi rosa per donne in gravidanza

(Di martedì 11 luglio 2023) L’amministrazione comunale diha istituitostalli riservati alleine alle mamme che viaggiano in auto con figli di età fino ai 2 anni. I” sono in viale Ferrovia e in via Trinità nei pressi delle farmacie, in via Leone/via Pertini nei pressi della scuola San Francesco, nelo largo Ambrosoli, in via Pertini nel piazzale antistante il supermercato, in via Falcone, via Ferreria (traversa di fronte civico 32), largo dei Ferrovieri, via Allende nei pressi del civico 28, via Berlinguer nei pressi del parco Melissa Bassi, in Largo Samarelli e Villa dell’Arlecchino. “Un piccolo ma doveroso gesto di attenzione per lee per i bambini – ha commentato il sindaco Gianfranco ...

