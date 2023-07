Barcellona | Laporta | «Fatta per Vitor Roque Ecco i prossimi obiettivi»

(Di martedì 11 luglio 2023) Joan, presidente del, ha parlato in conferenza del mercato dei blaugrana e deglifuturi Joan, presidente del, ha parlato a vari media spagnoli del mercato dei blaugrana e deglifuturi. Le sue dichiarazioni: «Inigo Martinez e Gundogan sono due calciatori voluti da Xavi. Per Victorpossiamo dire che è. Ci manca un terzino destro e ci stiamo lavorando. E poi vogliamo rinforzare il centrocampo con un paio di elementi».

(Spagna) - Joan, presidente del, intervistato da diversi media spagnoli, è tornato sul mancato ritorno di Leo Messi , che invece è sbarcato in Florida per iniziare l'avventura in Mls con la ...(Photo by LLUIS GENE / AFP) Su Mundo Deportivo una lunghissima intervista al presidente del, Joan. Tanti i temi trattati, dalle esigenze di mercato al rinnovo di Xavi passando ...Leggenda del Barca': ilha reso omaggio con un tweet a Luis Suarez, squadra in cui l'... lo ha celebrato il presidente, Joan, 'le mie condoglianze alla famiglia. Riposa in pace'.

(ANSA) - BARCELLONA, 11 LUG - Il 13 agosto il Getafe affronterà il Barcellona campione di Spagna senza i suoi tifosi, nella prima partita della nuova stagione della Liga, dopo essere stato sanzionato ..."Leggenda del calcio. Leggenda del Barça". Con questo tweet il Barcellona ricorda Luis Suarez, che vestì per 7 anni la maglia blaugrana con cui, nel 1960, vinse il Pallone d'Oro. (ANSA) ...