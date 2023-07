Barcellona | Laporta | “Con Messi c’era un accordo Mercato? Migliori del Real Madrid”

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Presidente del, Joan, ha fatto il punto dell’attuale situazione del club. “Stiamo meglio di due anni fa, stiamo andando sulla strada giusta”. Poi sull’per riportarein Spagna ha confessato: “Eravamo d’. Il contratto era stato concordato, ma quando La Liga ci ha dato l’autorizzazione, il padre mi ha detto che Leo ha avuto due anni difficili a Parigi, che aveva sofferto molto e ora voleva giocare in un campionato con meno pressioni, gli ho detto che era perfettamente comprensibile”. Poi sul: “Xavi voleva Iñigo Martinez e Gundogan e su Vitor Roque posso dire già che è stato fatto. Manca un terzino destro e vogliamo anche rinforzare il centrocampo. Soddisfatto della squadra che stiamo costruendo, abbiamo una squadra migliore del ...

