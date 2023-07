Barbara d' Urso via da Mediaset | c' è lo zampino di Silvia Toffanin? Retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 11 luglio 2023) Da quello che è emerso dai nuovi palinsesti2023-24, Pier Silvio Berlusconi ha imposto una nuova linea alla sua tv. Ferita e amareggiata,d'non si aspettava il benservito da Cologno Monzese dopo vent'anni di carriera, sacrifici e salti mortali per condurre anche quattro programmi alla settimana. Dalla prossima stagione tv al suo posto ci sarà Myrta Merlino, nuova conduttore di Pomeriggio 5. Di recente l'ex volto di La7 ha ricevuto gli elogi di Alberto Matano. La d', però, ha un contratto valido fino a dicembre conma, come è già accaduto in passato ad altri volti, potrebbe restare in azienda senza apparire in video e tantomeno condurre una trasmissione. Maria Carmela appare la vittima più illustre rispetto a Belen Rodriguez e Ilary Blasi (anche loro messi alla ...