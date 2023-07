Barbara d’Urso | smentito il passaggio a La7

... ma cosa succederà quando gli ascolti caleranno Myrta Merlino ripescherà dallo stile e dai temi diNel frattempo Beppe Convertini, ex preferito di Vincenzo Spadafora del M5S, cambia ...Questi giorni non sono stati particolarmente semplici per. Difatti quest'ultima è stata improvvisamente sostituita alla guida di Pomeriggio Cinque dalla giornalista Myrta Merlino. Una scelta che non è stata per niente condivisa nè dalla'...Innanzitutto, dopo l'addio di Myrta Merlino che prenderà il posto dia Pomeriggio 5 serviva individuare il suo sostituto per L'aria che tira , il talk show in onda quotidianamente ...