Barbara D' Urso non ci crederete | altro colpo di scena in tv | Qui non c' è più posto per lui

(Di martedì 11 luglio 2023) Oggi Notizie Attenzione fan diD'! Il futuro della nostra amata Carmelita sembra essere avvolto da un velo di mistero. Se sei curioso di scoprire cosa bolle in pentola, continua a leggere! Non è un periodo d'oro perD', almeno dal punto di vista professionale. Le voci di corridoio non sono di certo rassicuranti, e pare che l'orizzonte lavorativo di Carmelita sia avvolto da nuvole temporalesche. Pier Silvio Berlusconi, come molti di voi sapranno, ha deciso di privarla della conduzione di Pomeriggio Cinque e il suo contratto con Mediaset sembra destinato a scadere senza possibilità di rinnovo. Ma non perdiamo la speranza, cari lettori! Negli ultimi giorni, un'indiscrezione ha acceso una luce di speranza per i fan della D'. Ma, come spesso accade nel mondo del gossip, le verità ...

Continua a far discutere l'improvviso e turbolento addio did'a Pomeriggio 5 e alla Mediaset . La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerando che durante l'ultima puntata del talk, la conduttrice aveva dato ...d'trova subito una nuova casa Trattativa con un'altra tv Clamorosa è l'altra pista, quella che porta a Massimo Giletti che non è più nei piani di La7 come confermato dal patron Urbano ...La7: Cairo, nessun contatto con d', Fazio e Annunziatad'è una professionista di alto livello ma non abbiamo avuto nessuno contatto con lei. Anche con Lucia Annunziata e Fabio Fazio ...

Al Bano in Tv è una presenza trasversale nel panorama dello spettacolo italiano, un uomo che negli anni ha presenziato in programmi di ogni tipo, indistintamente, da Rai a Mediaset. Uno che, insomma, ...Niente La7 per Barbara D'Urso nella prossima stagione televisiva. A spiegarlo è stato il patron della stessa rete televisiva, Urbano Cairo: ''Barbara D'Urso è una professionista di alto livello ma non ...