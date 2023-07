Barbara D' Urso esplode in un raptus di rabbia | è pronto a denunciare tutti Come hanno reagito i suoi fan?

(Di martedì 11 luglio 2023) Oggi Notizie Seiper un pettegolezzo succoso? La nostra adorataD'è nuovamente al centro dell'attenzione. Ma attenzione, non tutto èsembra! Amici lettori, sappiamoquantoD'sia un personaggio amato e al tempo stesso controverso. La sua personalità vivace e la sua passione per il lavoro l'resa una delle conduttrici più famose del panorama televisivo italiano. Ma cosa sta succedendo ora? Recentemente, la nostraè stata avvistata in una posizione un po' insolita durante la festa di compleanno di Annalisa Venezia. Pare, infatti, che la conduttrice sia stata ripresa in atteggiamento di preghiera, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Un gesto che ha inevitabilmente richiamato ...

d'con un piede fuori da Mediaset . Nonostante il suo contratto scadrà a dicembre, per lei non ci sono programmi. Almeno non Pomeriggio 5 . Una decisione, annunciata dal Biscione ...Che un cambiamento radicale in casa Mediaset fosse nell'aria lo si era capito, e non solo per l'addio improvviso e non proprio pacifico (per quanto in parte annunciato dai rumors) did'a Canale Cinque e al suo amatissimo Pomeriggio 5. La nuova linea di Pier Silvio Berlusconi sembrava in effetti essere quella di un palinsesto fatto più di informazione e meno di gossip ,...Ma finora, le fake news circolate riguardavano la possibile partecipazione di Francesca Fagnani ed'. In più, da poco è arrivata la conferma della presenza di Selvaggia Lucarelli che, ...

Cosa farà Barbara D'Urso Il mistero sulla prossima stagione ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ecco che cosa sta succedendo a Barbara D'Urso. Per la conduttrice si tratta di un momento molto particolare, i dettagli nel nostro articolo qui di seguito.A settembre, nonostante l’arrivederci della d’Urso al suo pubblico durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, non ci sarà più Barbara ma Myrta Merlino. La sostituzione ha lasciato tutti senza parole, a ...