Barbara D' Urso | Alberto Matano commenta l' addio a Mediaset | ' Eravamo competitor ma c' è sempre stato rispetto' Poi | l' elogio a Myrta Merlino

(Di martedì 11 luglio 2023) L' estate 2023 sarà ricordata come quella dei grandi cambiamenti della televisione italiana. L'diD'a Pomeriggio 5 ha fatto molto discutere in questi giorni. E, are tale ...

Sempre l'editore ci ha confermato che seppur "professionista di alto livello" non c'è stato alcun contatto conD'L' estate 2023 sarà ricordata come quella dei grandi cambiamenti della televisione italiana. L'addio diD'a Pomeriggio 5 ha fatto molto discutere in questi giorni. E, a commentare tale notizia, nelle ultime ore è stato Alberto Matano , il conduttore de La Vita in diretta , il quale ha ...David Parenzo sostituirà invece Myrta Merlino , che condurrà 'Pomeriggio Cinque' al posto did', a 'L'Aria che Tira'. Confermati inoltre i rumors circolati nei giorni scorsi su Alessandro ...

Cosa farà Barbara D'Urso Il mistero sulla prossima stagione ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L'addio a Mediaset della ex conduttrice di Pomeriggio 5 apre il valzer delle poltrone. Parenzo verso la conduzione di L'Aria che tira ...Alberto Matano, intervistato da SuperGuidaTv, ha parlato dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset e dell’arrivo di Myrta Merlino ...