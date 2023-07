Bangkok | cavalcavia collassa nell' ora di punta | video choc del momento del crollo

E' collassato su se stesso undi, la capitale della Thailandia . La strada in costruzione dal 2020 è crollata proprio nell'ora di punta, mentre il traffico era molto elevato, il tutto ripreso da telecamere di ...Altre 11 persone sono rimaste ferite nell'incidente secondo quanto riferito dall'amministrazione metropolitana di. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo avvenuto in un quartiere ...Sono in corso le indagini per accertare la causa del crollo che al momento, come affermato dal governatore diChadchart Sittipunt, non è ancora nota. Credit video: La7

Bangkok, cavalcavia collassa nell'ora di punta, il momento del crollo - Video RaiNews

