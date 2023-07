Bambina di un anno e mezzo muore annegata in piscina | è caduta in acqua mentre stava giocando con gli amichetti

Tragedia in piscina . L'ennesima di questa estate. Unadi une mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina privata di un'abitazione a Casaltone , frazione del comune di Parma . La piccola, secondo una primissima ricostruzione stava ...commenta A Parma unadi une mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina. La tragedia in un'abitazione in località Casaltone. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava giocando con altri bambini in ...Una bimba di une mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un'abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parma. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con ...

Si tratta dell'ennesimo, drammatico, episodio nel giro di pochi giorni. Una bimba di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un'abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parm ...