(Di martedì 11 luglio 2023) Il celebre pianista dedica l’intera prossima stagione all’esecuzione dellecon unanée globale in sei continenti Celebre per le sue interpretazioni visionarie di J.S., uno dei più interessanti pianisti e menti musicali di oggi, affronta le monumentalididedicherà l’intera prossima stagione a unanée globale con questo capolavoro in sei continenti, mentre il 6 ottobre 2023 usciràsu Deutsche Grammophon. “Ho sognato di registrare quest’opera per 25 anni”, afferma il pianista islandese. Questo album arriva dopo la fortunata registrazione realizzata nel 2018 dasempre ...

Esempio perfetto di questa coesistenza sono leGoldberg di Johann Sebastian. La rigorosa organizzazione numerica è la condizione necessaria per il fiorire della loro suprema bellezza",...23 Musica e Meditazione 'LeGoldberg' Angela Oliviero, pianoforte Musiche di J. S.Giovedì 13 Luglio Museo 'Casa Deriu', h. 12 'Aperitivo in Musica con i flauti' Barbara ...LeGoldberg (BWV 988) sono un'opera per clavicembalo consistente in un'aria con trenta, composte da Johann Sebastianfra il 1741 e il 1745 e pubblicate a Norimberga dall'...

“Bach: variazioni Goldberg”: l’album di Víkingur Ólafsson e date tour L'Opinionista

Il celebre pianista dedica l'intera prossima stagione all'esecuzione delle Variazioni Goldberg con una tournée globale in sei continenti Celebre per le ...Il pianista stasera alle Torri dell’Acqua di Budrio per l’Emilia-Romagna Festival "Amo la vostra regione, così provata. Un momento buio, il rimedio è la cultura" .