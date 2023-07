Avellino | ufficiale l’arrivo di Mulè | i dettagli dell’accordo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErasmoè un nuovo calciatore dell’. La società ha ufficializzatodel difensore. Ecco la nota: “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Juventus, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo. Nato ad Alcamo (TR) il 13 giugno 1999 il difensore siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. In carriera ha indossato le maglie di Recanatese, Trapani, Juventus U23, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro e Monopoli. Tra i professionisti ha collezionato 107 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C mettendo a segno 8 reti, 4 delle quali nell’ultima stagione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.