“Avanti con la riforma La politica smetta di inchinarsi alle critiche della magistratura” | dice Nordio

(Di martedì 11 luglio 2023) In attesa di una presa di posizionepresidente del Consiglio, impegnata all’estero per il vertice Nato di Vilnius, è il ministroGiustizia ad affrontare i guai interni del governo in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero. Il Guardasigilli cerca parzialmente di stemperare le tensioni venutesi a creare con l’associazione nazionale magistrati in seguito alla nota “ufficiosa” di Palazzo Chigi in cui laveniva accusata di svolgere un ruolo attivo di opposizione. “Mi rifiuto di pensare a dei magistrati che vogliono interferire nell’azione governativa attraverso azioni giudiziarie”, dichiara, per poi affermare tuttavia che il vero problema nel rapportoè dato, a suo parere, dalla perdita di autonomia decisionale ...