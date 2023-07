Autovettura in transito avvolta dalle fiamme | grande paura per il conducente

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 32,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino per un incendio di un’in. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area, per l’uomo alla guida nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

