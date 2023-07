Autostrada sopraelevata crolla a Bangkok | il

Su una strada trafficata a Bangkok, un'enorme trave da costruzione in metallo è caduta. L'incidente ha causato almeno un morto e due ...La trave faceva parte del cantiere che sta costruendo un'sulla città. I soccorritori si sono precipitati sul posto per cercare i sopravvissuti dalle auto distrutte e dagli ...Sittipunt, inoltre, ha detto che quanto prima verranno individuati i responsabili e ha confermato come la costruzione della stradariguardasse uno dei tanti progetti simili previsti in ...

Autostrada sopraelevata crolla su un quartiere affollato a Bangkok Corriere TV

Un drammatico incidente, ripreso in video, che è costato anche la vita a due persone. E’ quello che ha riguardato un tratto di strada sopraelevata in costruzione, a Bangkok, crollato nella giornata di ...Un cedimento improvviso e violento ha fatto venir giù un’enorme trave da costruzione in metallo che è caduta su un’autostrada ...