Autostrada A4 a Milano - Aperta la quarta corsia dinamica tra Cormano e viale Certosa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 luglio 2023) Un altro tassello del potenziamentole intorno a(che comprende anche gli interventi sull'A8-A9 dei Laghi, in parte già terminati) è stato inaugurato questa mattina nel tratto urbano dell'A4 Torino-Trieste alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco della città Giuseppe Sala e dell'ad di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Si tratta della, cioè percorribile nei momenti di maggior traffico sulla base della segnaletica, nella sezione compresa tra lo svincolo die quello di, in entrambe le direzioni. La soluzione è stata adottata per aumentare la capacità dell'arteria, che registra picchi di traffico ...