Aurora Ramazzotti | il piccolo Cesare incontra il bisnonno per la prima volta

(Di martedì 11 luglio 2023) L’influencer 26enne ha condiviso un filmato su Instagram in cui ha ripreso i primi istanti del figlio trascorsi in compagnia del, Rodolfo. L'articolo proviene da DireDonna.

Tempo di visite in famiglia per Cesare , il primo figlio die Goffredo Cerza . La figlia di Erosha portato il piccolo a casa del bisnonno Rodolfo, papà di Eros e il video spopola su Instagram., il video del ...'Volevo aggiornarvi sullo zaino gate e dirvi che è stato ritrovato':lo ha detto ai suoi follower su Instagram. Un paio di giorni fa, infatti, come raccontato da lei stessa sempre sui social, aveva perso il suo zaino marrone su un treno Italo. Per ...Erosche dice Un clamoroso regalo alla figlia- Guarda

Aurora Ramazzotti, l'annuncio sullo zaino smarrito: "E' stato ritrovato ma..." Liberoquotidiano.it

L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha preso in mano i suoi social per condividere con i fan un momento difficile della sua vita, ottenendo supporto da tanti vip ...Tempo di visite in famiglia per Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il video con il bisnonno, papà di Eros, spopola in rete ...