Aurora Ramazzotti | il piccolo Cesare incontra il bisnonno per la prima volta

Leggi su diredonna

(Di martedì 11 luglio 2023) Nella giornata di oggi, 11 luglio 2023, ilAugusto, primogenito die Goffredo Cerza, hato per lail suo amato, Rodolfo, il papà 80enne di Eros. L’influencer e neomamma ha pubblicato su Instagram un breve filmato che racchiude alcuni momenti di dolcezza trascorsi in famiglia, condividendo con le migliaia di followers tutta la gioia provata dal bebè di casa. All’inizio del video, il bimbo è stato ripreso nei primi istanti trascorsi in compagnia di Rodolfoche, pieno di entusiasmo, osserva divertito il volto del bisnipotino: “I bisnonni sono una grande ricchezza”, si legge tra i numerosi messaggi di affetto che hanno invaso l’ultimo ...