Aumentano gli ecoreati | in Italia 84 al giorno Ecco l’ultimo report di Legambiente

anche tasso di riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile, popolazione coperta ...addetti, ovvero le risorse che nelle aziende del comparto si occupano direttamente dei prodotti ...... presidente nazionale di Legambiente, sottolinea l'importanza di essere vigili per individuare...aggiornati sulle migliori performance dei Comuni nella gestione dei rifiuti In Italiai ...i passaggi nel mercato libero In questo segmento, ricorda la Relazione, nel 2022 è ... dato che aggiornato a marzo sale al 69,3%),con 560 venditori attivi ed Enel ancora al top tra...

Aumentano gli italiani in vacanza a luglio 2023: l'indagine di Coldiretti lentepubblica.it

Un coro si è levato in Italia contro la decisione della Banca centrale europea. Ma è ciò che serve, purché non si esageri ...Il piano 100 Megabit nelle aree scoperte è realtà solo a metà. E anche il governo ha ammesso i rallentamenti per il piano Gigabit, inchiodato all’1,8 contro ...