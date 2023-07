Attraversa la strada ma si sente male | morto

(Di martedì 11 luglio 2023) Un uomo di 69 anni èoggi martedì 11 luglio a Montesilvano, in provincia di Pescara, mentre stavando lasul lungomare all'altezza dell'intersezione con via Dante. Come riporta IlPescara, il 69enne, un turista, avrebbe improvvisamente accusato un malore e subito dopo si...

...a sostegno di spostamenti maggiormente sostenibili e a tutela degli utenti deboli della. Nel ...anche un nuovo impianto di illuminazione a led a servizio del tratto ciclabile cheil ......dell'amministrazione comunale per la messa in sicurezza del tratto di statale 394 cheil ... deve essere concordato con l'ente gestore proprietario della, cioè Anas . Senza la loro ..."Quando possiamo usare 'sta chiavetta" chiede Simonetta, 70 anni, mentrelacon due sacchetti neri in mano. Oggi debutta il chip elettronico per aprire i cassonetti nel quartiere Gavinana a Firenze. La pensionata come altri residenti in zona giura che non ...

Lignano Sabbiadoro, attraversa la strada in bici e un'auto lo travolge ... Fanpage.it

Si sente improvvisamente male mentre attraversa la strada, si accascia a terra e non si rialza più: morto un 70enne a Montesilvano, Pescara.Un bimbo di 7 anni è stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada in bici a Lignano Sabbiadoro ...