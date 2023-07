Attenti al mi piace sui social | la sentenza | ecco perché vi può rovinare

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Attenzione quando ricevete un contratto, anche semplicemente fotografato e inviato sul vostro smartphone: se rispondete con una emoji positiva, come quella del pollice all'insù, magari semplicementevolevate comunicare che avete ricevuto il documento, potreste invece trovarvi nella svole situazione in cui si è trovato un agricoltore canadese, che per quel simboletto di approvazione si è visto costretto a pagare 82mila dollari canadesi, pari a circa 56miladuecento euro. In un recente caso discusso alla Corte suprema della provincia canadese del Saskatchewan, l'agricoltore Chris Achter si è vanamente difeso dall'accusa di un compratore, Kent Mickleborough, che nel 2021 gli aveva inviato la foto di un contratto per la fornitura di 86 tonnellate di lino. I due avevano già avuto rapporti commerciali, spesso convalidati con comunicazioni e ...