Atletica | Europei U23 2023 | la Nazionale italiana è volata in Finlandia | gare dal 12 al 16 luglio a Espoo

(Di martedì 11 luglio 2023) È partita alla volta di Helsinki laU23 dileggera, che dal 12 al 16sarà impegnata ad) neglidi categoria. A guidare la spedizione, formata da 82 atleti (43 uomini e 39 donne), è Larissa Iapichino, vincitrice di due tappe della Diamond League. In pista anche Lorenzo Simonelli, impegnato nei 110 ostacoli, che ha dichiarato all’ANSA: “Non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo. Obiettivo? Rispettare le aspettative della vigilia e portare in alto i colori azzurri“. Lorenzo Benati, protagonista nei 400, ha invece affermato: “Da allenamenti esembra che sia sulla buona strada. Adesso però devo dimostrarlo in gara. Sono pronto a battagliare, le condizioni per far bene ci sono ...

L'ultimo successo ai Campionatia squadre di Chorzow. " Fino alla scorsa stagione avevo ... Oggi quasi tutto lo riconoscono anche al di fuori della pista d'. Lui assicura di non essere ...Attesa quasi terminata per i prossimiUnder 23 diche andranno in scena in Finlandia, nello specifico in quel di Espoo. Sono tante le speranze azzurre di medaglia, con la squadra azzurra che potrà contare su atleti che ...Il bresciano della Bergamo Stars, già oro con la 4x100 ai Giochi del Mediterraneo 2022, ha ...Rigali è al top della sua carriera e dopo aver centrato in inverno la convocazione per gli...

Calendario Europei atletica Under 23 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming OA Sport

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Atleta della settimana (uomo): Matteo Manassero (golf) Atleta della settimana (donna): Gaia Realini (ciclismo) Dopo l’abbuffata dei Gi ...Sta per scattare l’ora a Espoo, in Finlandia, dei Campionati Europei U23 su pista. Oggi la squadra azzurra raggiungerà il paese del nord Europa, da domani mercoledì 12 luglio via alle gare con la marc ...