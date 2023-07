Atletica | Corte diritti umani accoglie ricorso Semenya ' Discriminata'

Laeuropea dei diritti dell'uomo ha dato ragione a Semenya, accogliendo il suo appello contro i regolamenti dell'internazionale sui livelli di testosterone previsti per competere ai ......dello sport (Tas) che convalidava un regolamento della Federazione internazionale di... "World Athletics prende atto della decisione di una camera molto divisa dellaeuropea", ha ......"seri dubbi' sulla validità delle regole in vigore nella Federazione mondiale di. Non c'è ancora certezza sulla sua presenza ai Giochi olimpici di Parigi 2024, ma la decisione della...

Atletica, la Corte dei diritti europei dà ragione a Caster Semenya 361 Magazine

Potrebbero cambiare i regolamenti sui livelli di testosterone.ROMA (ITALPRESS) - Altro capitolo nell'affaire Caster Semenya. Questa volta, però, ...La Corte europea per i diritti dell'uomo ha accolto l’appello dell’atleta sudafricana contro le precedenti sentenze a favore delle regole sul testosterone, ma non c'è ancora nulla di definitivo ...