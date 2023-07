Atalanta | venerdì inizio del raduno a Clusone

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) L’sarà una delle ultime squadre di Serie A che si radunerà per preparare la prossima stagione che porterà gli uomini di Gasperini a giocarsi l’Europa League. Gli uomini di Gasperini saranno in quel di14 luglio per entrare nel vivo della prima parte della preparazione per la prossima stagione. In realtà, Toloi e compagni si sono radunati in quel di Zingonia e del Centro Sportivo della Dea nella giornata di martedì 11 luglio. n tarda mattinata gran parte della squadra ha raggiunto il centro per il pranzo e per effettuare i consueti test medici, assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali dopo la fine del campionato i quali si aggregheranno alla squadra poco prima della partenza per il ritiro. Presenti anche i nuovi acquisti fino a questo momento, ossia Mitchel Bakker e Michel Adopo, mentre Sead ...