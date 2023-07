Aston Martin - Valour | V12 e cambio manuale | il trionfo della tradizione

(Di martedì 11 luglio 2023) Lapresenta la, un vero e proprio tributo ai 110 anni di storia del marchio. Saranno infatti 110 gli esemplari previsti, tutti dotati di un powertrain d'eccezione: il 5.2 V12 biturbo, qui proposto con una messa a punto specifica da 715 CV e 753 Nm e abbinato esclusivamente ala sei marce, per un binomio (quello fra la trasmissione meccanica e il frazionamento motore più nobile) oggi unico sul mercato. Le consegne sono previste entro la fine del 2023, a un prezzo che non è stato comunicato al pubblico. V12 biturbo,, assetto specifico. Il piacere di guida classico di una sportivaa motore anteriore è il mantra, che oltre ala ...

Valour celebra i 110 anni del Marchio . Si tratta di una esclusiva serie in 110 esemplari che mette sul piatto la configurazione più classica, l'immortale stile abbinato a una meccanica ...

