Aston Martin Valour | la sportiva in edizione limitata per i 110 anni del marchio inglese – FOTO

(Di martedì 11 luglio 2023) Una storia gloriosa, lunga 110: è quella di, che la celebra con la, nuova serie– ne saranno costruite appena 110 unità – pensata per esaltare il piacere di guida. Tanto che, in controtendenza rispetto alle vetture di simile rango, il bolidesarà proposto in abbinamento a un cambio manuale a 6 marce, a sua volta collegato a un motore V12 biturbo da 5,2 litri, 715 CV di potenza massima e 753 Nm di coppia motrice. Lo stile? Reinterpreta l’iconica V8 Vantage degli’70/’80 e la leggendaria “Muncher” di Le Mans, utilizzando materiali e tecnologie all’avanguardia. “è una celebrazione della passione per la guida e della straordinaria eredità di, ma ...

, Mercedes e Ferrari hanno infatti le carte in regola per sperare di spezzare il dominio Red Bull , quest'ultima, però, avrà delle novità a Budapest come anticipato da Verstappen in ...Tra questi è stato riconfermato in Maserati Felipe Drugovich , vincitore lo scorso anno in Formula 2 e oggi terza guida dell'in Formula 1. Sempre a proposito della categoria propedeutica ...LaValhalla si ferma, si fa per dire, a 937 CV. Lo scatto da zero a 100 è altrettanto spaventoso: 2,5 secondi, un batter di ciglia, così come da mani molto, ma molto esperte è la ...

Motore Aston Martin F1 2023. L'Aston Martin, team inglese con base a Silverstone, ha un cuore pulsante Mercedes.