Assegno Unico | perdi un sacco di soldi per questo banale errore che fanno quasi tutti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 11 luglio 2023) Attenzione a non incorrere in unlegato all’erogazione dell’che potrebbe comportare unata di denaro legata all’agevolazione. I dettagli. Non ci sono dubbi: l‘Universale rappresenta, da ormai diversi mesi a questa parte, una delle misure più importanti per le famiglie italiane. Si tratta dell’erogazione di una somma di denaro legata alla nascita di un figlio e che lo accompagnerà fino al raggiungimento dei 21 anni (o, nel caso di figli con disabilità, senza limiti di età). L’sull’universale che può costare molti(ilovetrading.it)L‘agevolazione, che ha preso il posto di una varia serie di bonus rivolti al nucleo familiare, è prevista per ...