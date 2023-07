Ascolti tv ieri | nuovo record Temptation Island e Morning News fa il botto

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 11 luglio 2023) Glitv dilunedì 10 luglio 2023 hanno fatto registrare unperin termini di pubblico. La terza puntata, che ha visto due falò di confronto con colpi di scena, è stata vista da 3.699.000 spettatori, share del 26.2%, superando i 3.476.000 della settimana scorsa e i 3.558.000 spettatori del debutto dell'undicesima edizione. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 replica Il giovane Montalbano 2.258.000, 13.9% Rai3 Report 1.959.000, 11.2% e 1.103.000, 7.5% Italia 1 film The Fast and the Furious 689.000, 4.2% Rai2 CSI: Vegas 665.000, 3.7% e 673.000, 4.1% Rete 4 Zona Bianca 605.000, 4.5% La7 film Al Vertice della Tensione 514.000, 3.2% Nove Only Fun 363.000, 2.2% Tv8 Cops 2 – Una ...