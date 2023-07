Ascolti tv | i dati di lunedì 10 luglio 2023

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 luglio 2023) Bene ancora Temptation Island Nella serata di ieri,10, in onda su Rai Uno la fiction Il Giovane Montalbano ha coinvolto 2.258.000 spettatori pari al 14%. Su Canale 5 Temptation Island ottiene 3.699.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Rai2 CSI Vegas registra 661.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia1 Fast and Furious – Tokyo Drift porta a casa 689.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.959.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3% (presentazione: 1.082.000 – 6.4%, Plus: 1.103.000 – 7.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 605.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 il film Al Vertice della Tensione ha registrato 514.000 spettatori con uno share del 3.2%. L'articolo proviene da 361 Magazine.