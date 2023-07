Ascolti Tv 10 luglio 2023 | vola Temptation Island con 3 | 7 milioni e 26 | 2%

... passato in sordina visti glipoco esaltanti. Ora Elisa Isoardi è riuscita ad approfittare ... come confermato alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai dello scorso 7. La ...Tv lunedì 102023, in prima serata su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha conquistato una media di 2.258.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 - dalle 21.16 alle 0.31 - ...tv ieri lunedì 10: vince il reality di Canale 5 Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia , che ha avuto la meglio sulla replica di Il Giovane Montalbano andato in onda su Rai ...

Ascolti tv lunedì 10 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il giovane Montalbano Fanpage.it

In occasione del 15esimo anniversario della morte di Gianfranco Funari, Cielo (canale 26) propone Funari Funari Funari, per la prima volta in chiaro, domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 21.30. (ANSA ...Il mese di luglio (trìulas) continua a portare ospiti e novità sul palco di Berchidda, luogo che da quasi un anno ormai ospita parte dell’armonico svilupparsi delle trame in note del progetto Insulae ...