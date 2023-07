Ascolti Tv 10 Luglio 2023 | Boom Temptation Island

(Di martedì 11 luglio 2023) In 3,699 milioni su Canale 5 Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Lunedì 10: Standard Auditel Palinsesti 10 07 23 Standard Auditel Fasce 10 07 23 (Nella foto Filippo Bisciglia) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

tv ieri lunedì 10: vince il reality di Canale 5 Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia , che ha avuto la meglio sulla replica di Il Giovane Montalbano andato in onda su Rai ...... corsa tra le più' spettacolari al mondo e figlia di una tradizione secolare del nostro Paese che raccoglie sempre grandi(anche quest'anno sopra il 10% nel primo appuntamento del 2), ...Come ufficializzato alla presentazione dei palinsesti Rai 2023 - 2024 lo scorso 7, il ... in anni ormai lontani dai primi fasti in termini di. Con l'addio di Barbara D'Urso, ai saluti ...

Gli ascolti tv di ieri lunedì 10 luglio hanno premiato Temptation Island, ottimo il risultato di Report che quasi supera Il Giovane Montalbano: in totale Mediaset meglio della Rai.Intrattenimento, serie tv e film ma il programma con più ascolti è stato Temptation Island che con Filippo Bisciglia ha catturato tantissimi spettatori. Ecco i dati.