Ascolti Temptation Island | terza puntata 10 luglio | quanto ha totalizzato | dati auditel

(Di martedì 11 luglio 2023)2023,halaandata in onda lunedì 10su Canale 5? Scopriamo a seguire i2023,Carro armato #che cresce a 3,7 milioni (26.2%) ?#Tv pic.twitter.com/VbByolqLwp — Boomerissima ?? (@Boomerissima) July 11, 2023 Tutte le puntate Prima:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vsIsland. Auditel ieri sera, 3 luglio 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: Il giovane Montalbano controIsland. Chi ha vinto Rai 1: Il ...Chei miei problemi, che non mi critichi. Davide perdendo la pazienza ha precisato: Tu ... Alessia e Davide hanno deciso di uscire insieme daIsland . Alessia e Davide hanno deciso ...... tornata in onda dopo un anno di pausa, sta letteralmente volando negli. Il merito oltre che del reality in se è anche delle coppie diIsland , ben assortite e capaci di catturare ...

Ascolti tv, lunedì 10 luglio 2023: Il giovane Montalbano (14%), Temptation Island (26.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Chi ha vinto la gara agli ascolti tv tra l’appuntamento con Temptation Island su Canale 5 e le repliche de Il Giovane Montalbano su Rai1 ...Ascolti tv 10 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...