Arriva un nuovo Funzionario della Polizia di Stato nella Questura di Taranto

(Di martedì 11 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Questa mattina, il Questore didr. Massimo Gambino ha accolto ildiche è entrato a far parte del quadro dirigenziale: il CommissariodiD.ssa Margherita Micelli Ferrari. La nuova Funzionaria è stata assegnata al Commissariato di P.S. di Manduria. Nata a Bari, 31 anni, la D.ssa Micelli Ferrari, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari nel 2015. Ha svolto il tirocinio presso il Tribunale dei Minorenni di Bari da luglio 2015 a gennaio 2017 e frequentato il XXXII ciclo del Dottorato di ricerca in diritto dei beni privati, pubblici e comuni presso ...

Il risultato sono una serie di singoli e l'album di debutto "O", chenel 2002 in Irlanda, ... che però deve attendere fino al 2006 per undisco: nell'autunno esce "9", anticipato dal ...Honor Magic V2: quando. Come detto in apertura, ilfoldable di Honor, il Magic V2 sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 12 luglio. Al momento non è chiaro se il dispositivo ...... il rimborso nonprima della fine dell'anno. Se si utilizza, invece, il modello Reddito il rimborso slitta direttamente all'anno. Ma cosa fare se invece il rimborso non è arrivato ...

Social card, arriva il nuovo bonus di 380 euro contro il caro prezzi QuiFinanza

Dopo il caso in Romagna, anche in Puglia qualcuno ha finto un malore inesistente mettendo in allarme il 118. “Chiamare l’ambulanza per futili motivi è un atto di profonda inciviltà ed è un reato” ...«Mi diverto molto a giocare – ha dichiarato Dalia – e vorrei che si divertisse anche il pubblico che verrà a vedere le nostre partite. Mi piace la palla veloce, spinta, un gioco dinamico e odio quelli ...